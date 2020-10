CD Projekt opóźnia premierę gry Cyberpunk 2077. Akcje na giełdzie spadają

Gdy przeliczymy to na wartość całej firmy, okaże się, że w godzinę spółka straciła około 2 mld zł kapitalizacji. Na zamknięciu wtorkowej sesji giełdowej biznes CD Projektu był wyceniany przez giełdę na 35 mld zł.

Skąd taka reakcja inwestorów? To odpowiedź na komunikat spółki, która po raz trzeci przesunęła premierę swojego największego tytułu - Cyberpunk 2077. Pierwotnie miała się odbyć w połowie kwietnia tego roku. Do wczoraj obowiązywała data 19 listopada, a teraz to już 10 grudnia.