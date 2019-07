CD Projekt planuje mocną dawkę nowych informacji o 'Cyberpunku' od początku 2020

"Na Gamescom pokażemy to samo, co na E3. Następnie będzie streaming na PAX i pierwsze publiczne demo na tych targach. Następnie czeka nas masa międzynarodowych eventów na różnych kontynentach z komunikacją do lokalnych mediów. Na początku przyszłego roku szykuje się preview i mocna dawka informacji, gdyż dziennikarze growi już będą grali w grę" - powiedział Kiciński na spotkaniu z dziennikarzami.