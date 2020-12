CD Projekt podsumowuje sprzedaż Cyberpunka. Od premiery doszło kilka milionów

To miała być premiera roku w świecie gier. O Cyberpunku mówią niemal wszyscy, ale często nie są to dobre opinie. Szczególnie gracze posiadający konsole starszej generacji narzekają na liczne błędy i zarzucają twórcom wydanie nieprzygotowanej gry.

W efekcie na warszawskiej giełdzie od dwóch tygodni widać gigantyczną przecenę akcji CD Projektu. Inwestorzy liczyli na wielki sukces Cyberpunka i idące za tym ogromne zyski ze sprzedaży. Jednak po głosach krytyki mogli mieć co do tego poważne wątpliwości.

Jak więc idzie sprzedaż? CD Projekt poinformował, że gracze na całym świecie kupili ponad 13 mln kopii. To oznacza, że od premiery 10 grudnia doszło około 5 mln. Przypomnijmy, że w przedsprzedaży złożono około 8 mln zamówień na grę .

"Powyższa liczba odpowiada szacunkom odnośnie do salda zrealizowanej sprzedaży detalicznej na wszystkich platformach sprzętowych (po uwzględnieniu zwrotów dokonanych przez klientów detalicznych w sklepach fizycznych oraz cyfrowych) tzw. “sell through”, pomniejszonej o liczbę otrzymanych do dnia publikacji niniejszego raportu mailowych zgłoszeń od klientów detalicznych w ramach akcji “Help Me Refund”, otrzymanych bezpośrednio przez spółkę" - czytamy w komunikacie CD Projektu.