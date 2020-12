Noble Securities: CD Projekt sprzeda 23,1 mln kopii Cyberpunk 2077 w ciągu roku

"Premiera gry 'Cyberpunk 2077' to niewątpliwie sukces marketingowy - w przedsprzedaży na grę złożono ponad 8 mln zamówień, co jest wynikiem znacznie przekraczającym oczekiwania rynku - ale równocześnie rozczarowanie, jeśli chodzi o jakość gry w wersji na konsole starszej generacji. Obniżamy prognozowany wolumen sprzedaży gry do końca 2020 r. z 18,8 mln do 15,5 mln egzemplarzy oraz szacowaną sprzedaż w ciągu 12 miesięcy od daty premiery z 27 mln do 23,1 mln egzemplarzy. Pomimo rozczarowań części odbiorców, wersja 'Cyberpunka' na PC uzyskuje wzrost pozytywnych ocen - z 71% pozytywnych recenzji na Steam w dniu premiery, do 79% na dzień sporządzenia aktualizacji rekomendacji, doganiając tym samym porównywalne produkcje, tj. 'GTA V' oraz 'Red Dead Redemption 2'" - czytamy w raporcie.