CD Projekt: Serial 'Cyberpunk: Edgerunners' ma pojawić się na Netfliksie w 2022

"'Cyberpunk: Edgerunners' to 10-odcinkowa opowieść o chłopaku z ulicy, który próbuje przetrwać w niebezpiecznym mieście przyszłości omamionym technologią i modyfikowaniem ciała. Żeby przeżyć, postanawia zaryzykować wszystko i zostać jednym z edgerunnerów, wyjętych spod prawa najemników zwanych też cyberpunkami" - czytamy w komunikacie.

Stworzoną przez CD Projekt Red historię na ekrany przeniesie Studio TRIGGER, cenione przez fanów japońskiej animacji za swój wyjątkowy, niezwykle dynamiczny styl. Anime wyreżyseruje Hiroyuki Imaishi ("Gurren Lagann", "Kill la Kill", "Promare"), któremu asystować będzie w roli drugiego reżysera Masahiko Otsuka ("Gurren Lagann", "Promare") oraz pełniący funkcję dyrektora kreatywnego Hiromi Wakabayashi ("Kill la Kill"). Postaci zaprojektują Yoh Yoshinari ("Little Witch Academia", "BNA: Brand New Animal") oraz Yuto Kaneko ("Little Witch Academia"). Na potrzeby formatu scenariusz zaadaptują Yoshiki Usa ("SSSS.Gridman", "Promare") oraz Masahiko Otsuka ("Gurren Lagann", "Kill la Kill", "Promare"), podano w materiale.