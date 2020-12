CD Projekt wierzy w dalszą równie dobrą sprzedaż 'Cyberpunk 2077', jak preoreder

"'Cyberpunk 2077' dostał bardzo dobre recenzje, 91 na Metacritic to bardzo dobry wynik. Cieszy, że doceniono naszą twórczość. Do premiery mamy ponad 8 mln preorderów, z czego 74% cyfrowe. To niesamowite osiągniecie, nie było w naszych najbardziej ambitnych planach i przekracza marzenia" - powiedział Kiciński podczas wideokonferencji prasowej.

"59% zamówień 'Cyberpunk 2077' stanowił PC, co może się zmieniać w czasie na korzyść konsol. To naturalne. 80% tantiem ze Steam już trafia do spółki i, oczywiście, 100% na GOG. Jesteśmy bardzo zadowoleni z preorderów na GOG, są o rząd wielkości większe niż proporcja GOG do Steam. Dla GOG to było największe wydarzenie w historii, dzięki której w naszej ocenie stał się 2. największym kanałem dystrybucji na PC na świecie" - ocenił wiceprezes ds. finansowych Piotr Nielubowicz.