CD Projekt wnioskuje o wypłatę 1,05 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

"Zarząd zawnioskował do zwyczajnego walnego zgromadzenia o podział zysku w łącznej kwocie 109 450 674,08 zł poprzez przekazanie go w kwocie 100 926 000 zł do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, tj. w wysokości 1,05 zł na jedną akcje, a w pozostałej części przekazanie kwoty 8 524 674,08 zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.