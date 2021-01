CD Projekt zapowiada pierwszą aktualizację gry 'Cyberpunk 2077' w ciągu 10 dni

Spółka podała też na Twitterze, że pracuje z Sony nad jak najszybszym przywróceniem gry do PlayStation Store.

23 grudnia spółka podała, że sprzedaż gry "Cyberpunk 2077" do 20 grudnia szacowana była na ponad 13 mln egzemplarzy, z uwzględnieniem zgłoszeń od klientów detalicznych w ramach akcji "Help Me Refund", otrzymanych bezpośrednio przez spółkę.