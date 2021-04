CD Projekt zarobił 1,1 mld zł. Sprzedał kilkanaście milionów kopii Cyberpunk 2077

Z kolei największy wpływ na wyniki za 2020 rok miała sprzedaż Cyberpunka. Na koniec grudnia 2020 roku sprzedano 13,7 mln egzemplarzy. Łączny budżet gry, który wyniósł 1,2 mld zł. Firma zaliczyła jednak kilka wpadek. Nadal brak jest polskiej gry w PlayStation Store. Sony usunęło grę niemal zaraz po premierze po tym, jak okazało się, że zawiera błędy. Zarząd spółki przepraszał wówczas graczy. - Proszę, nie wińcie naszych zespołów za to, co się stało. To niesamowicie utalentowani i pracowici ludzie. Ja i cały zarząd podejmujemy ostateczne decyzje i to my zdecydowaliśmy o premierze gry - mówił Marcin Iwiński, współzałożyciel i wiceprezes CD Projekt.