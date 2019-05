CDA miało 0,82 mln zł zysku netto, 0,98 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

Na koniec marca 2019 roku z usług VoD oferowanych przez CDA korzystało 186 221 aktywnych subskrybentów. W ujęciu r/r spółka zwiększyła liczbę abonentów o 69 828, co stanowi wzrost o 60%.

"Prowizja na rzecz partnerów spółki w pierwszym kwartale 2019 r. wyniosła 5,6 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, wynagrodzenie kontrahentów zwiększyło się o 112%. Należy jednak zaznaczyć, że nieproporcjonalny wzrost kosztów w stosunku do przychodów jest związany z jednorazowym przesunięciem wypłat dla jednego z głównych dostawców filmów i seriali do CDA Premium" - czytamy dalej.