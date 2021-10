Cena akcji Allegro najniższa w historii. Amazon namieszał na rynku

I cyk 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Allegro to monolit na polskim rynku, szczególnie że Amazon nie ma szczególnie konkurencyjnych cen. Uważam jednak, że wejście Amazona to dobra decyzja, szczególnie dla sprzedawców, bo od jakiegoś czasu Allegro czuje się zbyt pewnie i stale podwyższa opłaty serwisowe - może to zwiększy trochę konkurencyjność i przytemperuje polskiego giganta, oby.