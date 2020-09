Cena emisyjna akcji w IPO Allegro została ustalona na 43 zł 

Ponadto, większościowi akcjonariusze sprzedający przyznali firmie Morgan Stanley & Co. International plc jako menedżerowi stabilizującemu opcję dodatkowego przydziału na zakup do 15% łącznej liczby akcji sprzedawanych. Opcja dodatkowego przydziału może zostać wykonana w okresie do 30 dni od dnia 12 października 2020 r.

"To kolejne ważne wydarzenie w procesie wejścia Allegro na giełdę. Podczas spotkań z wieloma potencjalnymi inwestorami otrzymaliśmy od nich niezwykle pozytywne opinie. W ciągu 20 lat ciągłego wzrostu i nieustannych innowacji, przekształciliśmy się z lokalnego startupu w gracza e-commerce europejskiego formatu. Osiągnęliśmy to dzięki skoncentrowaniu się na zapewnieniu jak najlepszych doświadczeń użytkownikom naszej platformy, by uczynić Allegro najlepszym możliwym miejscem dla konsumentów do robienia zakupów, a dla sprzedawców do prowadzenia biznesu" - powiedział prezes Allegro François Nuyts, cytowany w komunikacie.