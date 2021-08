Ceny ropy naftowej mocno dołują. Rosną obawy o konsekwencje Delty

Na stacjach paliw w Polsce widać stabilizację cen na wysokich poziomach. Jest za to szansa, że za jakiś czas tankowanie benzyny czy oleju napędowego będzie nieco tańsze. Wszystko przez zmiany, jakie obserwujemy na światowym rynku ropy naftowej.

Od kilku dni surowiec tanieje, a w poniedziałek jego przecena przekracza 4 proc. To spory zjazd. Baryłka ropy na giełdzie w Nowym Jorku wyceniana jest na niewiele ponad 65 dolarów, czyli prawie 3 dolary niżej niż w piątek wieczorem.

Warto dodać, że dokładnie tydzień temu na amerykańskiej giełdzie cena ropy dochodziła do 74 dolarów.

Ostatni raz tak tania ropa była 20 lipca i to tylko przez chwilę. A od 24 maja była praktycznie tylko droższa.

Wskazują, że przez COVID-19 w wielu krajach możliwe jest wprowadzenie nowych obostrzeń, w tym tych ograniczających mobilność. To może oznaczać mniejszy popyt na paliwa. Co gorsza, zbiega się to ze wzrostem dostaw surowca z krajów OPEC+.