Ceny złota zaliczyły ostry zjazd. Maszyna do zarabiania pieniędzy się zacięła, ale nie na długo

Złoto jest jednym z hitów inwestycyjnych 2019 roku . A przynajmniej było tak do początku września. Ostatni tydzień przyniósł zaskakująco mocny zjazd notowań kruszcu na światowych giełdach.

To koniec dobrej passy złota i lepiej je spieniężyć czy może to tylko chwilowa zadyszka? Eksperci w większości sugerują, że jeszcze na złocie zarobimy.

Jeszcze w pierwszych dniach września złoto chodziło powyżej 1550 dolarów za uncję, czyli około 31 gram kruszcu. W przeliczeniu na naszą walutę kurs przekraczał 6100 zł. Od początku roku krajowy inwestor mógł zyskać na inwestycji w złoto około 23 proc. W styczniu było wyceniane na blisko 4800 zł, co daje 1300 zł zysku na jednej uncji.

W tej maszynce do zarabiania pieniędzy coś się jednak zacięło. W kilka dni uncja potaniała o blisko 400 zł. Komentarze sugerują jednak, że inwestorzy nie powinni się martwić. Lepiej skorzystać z chwilowej przeceny, by dokupić złoto, które dalej może drożeć. I to o ładnych kilkaset złotych.