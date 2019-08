Fałszywe sztabki złota. Uwaga na logo

Jak podaje agencja Reutera, sztabki z podrobionymi logami szwajcarskich mennic, znalezione w skarbcu JPMorgan Chase są warte co najmniej 50 mln dolarów.

O ile fałszywe sztabki złota, np pozłacane z zewnątrz a wypełnione innym metalem, nie są w branży niczym nowym, to już fałszowanie loga mennicy na prawdziwym złocie jeszcze kilka lat temu nie zdarzało się wcale.

Po co fałszować prawdziwe złoto? Np po to, by obejść międzynarodowe przepisy dotyczące prania brudnych pieniędzy. Takie złoto, choć najwyższej próby, może pochodzić z nielegalnego wydobycia, czy z krajów objętych sankcjami, jak np. Wenezuela czy Korea Północna.