Złota inwestycja w srebro. Polska ma największe zasoby tego surowca

W ostatnim czasie jest głośno o złocie. Kruszec jest wyceniany najwyżej od 8 lat. Zdecydowanie ciszej jest o srebrze, a i na tym metalu zapanowała hossa. To dobra wiadomość z perspektywy naszego kraju, który jest w światowej czołówce pod względem produkcji i liderem jeśli chodzi o zasoby.

W czwartek w południe uncja srebra na światowych giełdach miała wartość 17 dolarów. W przeliczeniu na naszą walutę wychodzi prawie 66 zł. To najwyższa wycena od ponad 2 lat.

Szaleństwo inwestorów na punkcie srebra widoczne jest na przestrzeni ostatniego miesiąca. Notowania wystrzeliły w górę kilkanaście procent. I nie musi to być jeszcze koniec wzrostów.

- Strona popytowa na rynku srebra jest w tym tygodniu wyjątkowo silna - zauważa Dorota Sierakowska, ekspertka Domu Maklerskiego BOŚ. - Jeśli notowania złota będą kontynuować zwyżkę, to ceny srebra najprawdopodobniej będą podążać za nimi - sugeruje.

Pod względem rezerw (zasobów) jesteśmy nawet numerem jeden. Wyprzedzamy Peru, Australię, Rosję i Chiny. Potencjał mamy ogromny, ale nie do końca go wykorzystujemy. Według najnowszego raportu The Silver Institute, pod względem produkcji srebra jesteśmy na siódmym miejscu na świecie. W 2018 roku wyprodukowaliśmy około 1200 ton.