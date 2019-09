Afera Amber Gold. Oszukani czekają na wyrok

Zdaniem prokuratury założeniem twórców Amber Gold było stworzenie tzw. piramidy finansowa i jako taka spółka funkcjonowała przez ok. 3 lata. Nie była w żaden sposób finansowana zewnętrznie, a wszystkie pieniądze, którymi obracała, pochodziły od jej klientów. Łącznie ok. 851 mln złotych – z tego tylko 10 mln złotych zainwestowano w złoto, które miało być zabezpieczeniem.

Czym było Amber Gold

Założone w 2009 roku Amber Gold miało inwestować w złoto i inne kruszce. By zachęcić klientów, spółka Marcina P. oferowała wysokie oprocentowanie inwestycji (przekraczające nawet 15 proc. w skali roku – znacznie wyższe, niż oprocentowanie lokat bankowych).

Amber Gold działał na zasadzie piramidy finansowej – wypłacalność spółki była uzależniona od przypływu kolejnych klientów. I chociaż taki system sprzedaży jest w Polsce zakazany, to jednak firma działała na rynku przez ok. 3 lata i oszukała w ten sposób ok. 18 tys. osób. Radziła sobie na tyle dobrze, że w 2011 roku zainwestowała w linie lotnicze OLT Express.