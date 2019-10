CFG z grupy PlayWay planuje premierę 'House Flipper City' na IV kw. 2020 r.

We wrześniu spółka poinformowała o podpisaniu aneksu do obowiązującej umowy z akcjonariuszami w zakresie uregulowania dotychczasowych zobowiązań. Na mocy porozumienia stron, CFG zadeklarowało jednorazową spłatę ok. 50% zadłużenia - tj. 3 mln zł. Studio oświadczyło, że spłata pożyczek jest niezależna od planowanych terminów premier gier komputerowych i nastąpi do końca marca 2022 r., czytamy dalej.