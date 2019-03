Cherrypick Games miało 0,74 mln zł zysku netto z dz. kont. w 2018 r.

"Rok 2018 był dla nas bardzo pracowitym czasem. Do fazy globalnego wydania wszedł nasz flagowy produkt My Spa Resort (dawniej My Beauty Spa). IV kwartał 2018 był szczególnie intensywnym okresem. Na bazie zgromadzonych danych z gry szybko dostrzegliśmy nowe możliwości i obszary, gdzie user experience jesteśmy w stanie doprowadzić do perfekcji. To spowodowało, że podjęliśmy, z perspektywy czasu, słuszną i odważną decyzję o ograniczeniu do minimum wydatków inwestycyjnych na pozyskanie nowego gracza. Dzisiaj z przyjemnością informuję, że jesteśmy po drugiej z trzech krytycznych aktualizacji produktu. Znacząco uległy poprawie kluczowe wskaźniki, które mają bezpośredni wpływ na przychody z My Spa Resort. Z dużą dozą pewności możemy stwierdzić, że podjęte działania były słuszne i będą miały znaczące przełożenie na wyniki finansowe spółki w najbliższej przyszłości" - napisał prezes Marcin Kwaśnica w liście do akcjonariuszy.