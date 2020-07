CI Games: Gra 'Lords of the Fallen' zarobiła blisko 50 mln zł

"'Lords of the Fallen' zarobił już blisko 50 mln zł, po koszcie stworzenia gry oraz wszelkich kosztach jej wydania, a przychody ze sprzedaży przekroczyły 100 mln zł. Mimo wolniejszego startu samej gry, której premiera odbyła się w 2014 roku, jestem zadowolony z jej rentowności. To pokazuje, że również z perspektywy finansowej kontynuacja tego tytułu ma ogromny sens. Jest za wcześnie, abym mógł powiedzieć coś więcej na temat moich oczekiwań co do drugiej części, na pewno będzie ona miała większy budżet niż pierwsza część" - powiedział ISBtech Tymiński.