CI Games miało 2,92 mln zł straty netto, 2,91 mln zł straty EBIT w III kw. 2019

W III kwartale grupa prowadziła prace marketingowe związane z przygotowaniami do premiery najnowszej gry warszawskiego studia - "Sniper Ghost Warrior Contracts". Kulminacja działań marketingowych przypadła w okresie dnia premiery. Kampania marketingowa skupiona jest na mediach cyfrowych, w tym duża jej część opiera się na współpracy z influencerami, podkreślono w komunikacie.

"Główny wpływ na wyniki finansowe grupy w III kwartale miał cykl życia produktów z dotychczasowego portfolio i zwiększone nakłady marketingowe związane z przygotowaniem do premiery. W III kwartale przychody były wygenerowane głównie przez sprzedaż wcześniejszych gier z serii 'SGW' oraz 'Lords of the Fallen'" - powiedział prezes Marek Tymiński, cytowany w komunikacie.