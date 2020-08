CI Games miało wstępnie 4,9 mln zł zysku netto w I poł. 2020 r.

"Szacunkowe przychody netto grupy w pierwszej połowie br. wyniosły 27,1 mln zł. Według wyliczeń spółki , skonsolidowany zysk brutto wzrósł o 23% w stosunku do pierwszego półrocza 2019 roku. Zysk netto od stycznia do czerwca szacowany jest na 4,9 mln zł, z czego 3,4 mln zł grupa wypracowała w okresie marzec-czerwiec" - podano w komunikacie.

CI Games pracuje aktualnie nad dwoma kluczowymi tytułami - Sniper Ghost Warrior Contracts 2 oraz sequelem gry Lords of the Fallen. Jednocześnie spółka prowadzi intensywne prace nad grą Lords of the Fallen 2 oraz negocjuje potencjalną umowę współwydawniczą z globalnym graczem.