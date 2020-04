CI Games: 'Sniper Ghost Warrior Contracts' będzie rentowny najpóźniej w III kw.

CI Games kontynuuje również rozwój "Lords of the Fallen 2". Prace prowadzi wewnętrzny zespół deweloperski w modelu opierającym się o bliską współpracę z zewnętrznymi podwykonawcami.

"Mamy w pełni uregulowaną sytuację prawną dotyczącą marki 'Lords of the Fallen' oraz najnowszej gry z tej marki. Rozpoczęliśmy dalszy proces produkcji gry 'Lords of the Fallen 2', opierając się w dużym stopniu na wykonanych już wcześniej pracach nad tą grą" - dodał Tymiński.