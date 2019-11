Cisco: Sieć powinna być najważniejszą częścią architekt. cyberbezbezpieczeństwa

"Cisco bardzo dużo inwestuje w bezpieczeństwo, jest to jedno z najbardziej krytycznych zagadnień. To co odróżnia nasze, od typowego podejścia, to fakt, że sieć jest najistotniejszym elementem architektury systemu bezpieczeństwa. Wiadomo, że wszystkie tradycyjne elementy, jak firewall, zabezpieczenie komputera, zabezpieczenie styku ze światem zewnętrznym, certyfikacje są ważne i nadal będą wykorzystywane. Natomiast obecnie jest już możliwe, aby sieć sama wykrywała i reagowała na anomalie" - powiedział ISBnews Kania podczas V Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa Cybersec.