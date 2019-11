Cisco uważa, że rynek cyberbezpieczeństwa powinien się skonsolidować

"Jedną z wad rynku cyberbezpieczeństwa jest fakt, że jest on niesamowicie rozdrobniony. Jest mnóstwo małych firm, które robią fajne rzeczy, ale w wąskiej skali. Jeśli ktoś prowadzi firmę i jest CIO, to dla niego wybór oferty w tym zakresie jest bardzo skomplikowany. To musi się skonsolidować, musi być kilku graczy, którzy po prostu stosując najlepsze praktyki i sprawdzone rozwiązania zapewnią ok. 90% bezpieczeństwa systemu" - powiedział ISBnews Kania podczas V Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC CEE.