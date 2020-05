Clicktrans: Transport samochodów do Polski spadł o 28% r/r od połowy marca 2020

Pomimo przywrócenia kontroli granicznych 15 marca 2020, transport drogowy towarów dalej funkcjonuje. Jednak liczne obostrzenia mające na celu walkę z epidemią koronawirusa wpłynęły także na tę branżę, w tym na sprowadzanie aut.

Od połowy marca 2020 liczba zleceń na transport samochodów do Polski spadła o 28% w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Obecnie transport auta z Niemiec jest tańszy o 77 zł (wynosi 1163 zł) w porównaniu do tego samego okresu w 2019 roku. Za to wzrósł koszt transportu z rejonów mocno obciążonych epidemią, m.in. Włoch i Hiszpanii" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

Choć liczba sprowadzanych samochodów spadała na wszystkich popularnych trasach, Niemcy zwiększyły swój udział w transporcie samochodów z zagranicy do Polski. Ponad 60% zleceń na transport samochodu z zagranicy dotyczyła Niemiec (rok temu w analogicznym okresie było to 49%). Wpływ na to mają przede wszystkim: mały dystans czy niższe ceny transportu w porównaniu do innych kierunków, wyjaśniono.

"Transport samochodów to ważna gałąź transportu, co w połączeniu ze stopniowym rozluźnianiem obostrzeń i tworzeniem nowych, dostosowanych do czasu pandemii przepisów, miejmy nadzieję, pozwoli stopniowo wrócić do poziomu z początku 2020 roku. Bardzo możliwe jednak, że czasy sprzed koronawirusa, nie tylko w branży transportowej, będziemy musieli odciąć grubą kreską i przystosować się do nowej innej rzeczywistości" - powiedział CEO Clicktrans Michał Brzeziński, cytowany w komunikacie.

Z raportu "Samochody 2019: skąd i jakie samochody sprowadzali Polacy" wynika również, że w zeszłym roku Volkswagen stracił pierwsze miejsce, na rzecz BMW, w gronie ulubionych marek aut sprowadzanych do Polski.

Z danych z 171 tys. zleceń opublikowanych w serwisie Clicktrans wynika, że w 2019 roku co drugie auto sprowadzono do Polski z Niemiec (50,7%). Na drugim miejscu uplasowała się Francja, lecz udział transportu z tego kraju nie przekroczył nawet 10% (9,4%). Ostatnia na podium Wielka Brytania odnotowała wynik w wysokości 7,2%, podano także.

W 2019 roku wśród najpopularniejszych krajów, z których sprowadzamy samochody najdrożej płaciliśmy za transport auta z Hiszpanii (3205 zł), najtaniej - z Niemiec (1198 zł). Na wszystkich najpopularniejszych trasach widać jednak spadek średniej ceny sprowadzenia samochodu do kraju w porównaniu z rokiem 2018, podsumowano.

