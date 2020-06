Comarch ma umowę z firmą 'U Jędrusia' na rozbudowę systemu ERP

W najbliższym czasie firma "U Jędrusia" zamierza uruchomić drugą halę produkcyjną w Morawicy o powierzchni użytkowej 23 000 m2. Następnie planowana jest również rozbudowa zakładu produkcyjnego w Wieliczce o ok. 12 000 m2 powierzchni użytkowej. System Comarch ERP XL funkcjonuje we wszystkich zakładach firmy. Po wdrożeniu narzędzi, które obejmą obszary zarządzania produkcją, będzie z niego korzystać blisko 150 użytkowników. Dzięki temu, firma będzie dysponować spójnym i kompleksowym środowiskiem ERP do zarządzania i optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie, podano w komunikacie.