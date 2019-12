Comarch rozbudowuje sieć oddziałów w Polsce, utworzy ponad 100 miejsc pracy

"Pracownicy oddziału to głównie programiści, analitycy oraz menedżerowie projektów. Pracują przy kontraktach realizowanych zarówno dla polskich firm i instytucji, jak i międzynarodowych korporacji. Przykładowo, w Lublinie pracują zespoły, które są odpowiedzialne za rozbudowę oraz utrzymanie systemów do obsługi programów lojalnościowych dla takich marek jak: LATAM Airlines, Tabcorp czy Etihad Guest. Udział w takich projektach to szansa na rozwój zawodowy oraz prace w międzynarodowym środowisku. A od kilku lat obserwujemy, że pracownicy z mniejszych miast wojewódzkich nie chcą wyjeżdżać do Warszawy czy Krakowa, tylko wolą zostać w rodzinnym mieście i tu znaleźć zatrudnienie. Dlatego mocno rozwijamy oddziały lokalne" - powiedziała kierownik działu rekrutacji w Comarch Karolina Biedrońska, cytowana w komunikacie.