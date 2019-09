Comarch uważa, że giełda pomogła w ekspansji i zachęca inne firmy do debiutu

"Chcemy przekazać, że giełda dla polskich przedsiębiorstw prywatnych jest niezwykle ważna. Niestety, nie bardzo chcą one iść na giełdę - to źle. Dużo fajnych firm prywatnych obawia się nadmiernych regulacji, ale giełda naprawdę pomaga firmom" - powiedział Filipiak podczas prezentacji z okazji 20-lecia obecności Comarchu na GPW.

"W 1999 zarabialiśmy i wydawało się, że nie potrzebujemy zewnętrznego kapitału, ale ówcześni menedżerowie stwierdzili, żeby iść na giełdę. Wiązało się to z chęcią zaistnienia naprawdę, byliśmy wtedy firmą profesorsko-studencką" - dodał szef Comarchu.

"Byliśmy cash positive, ale emisje pozwoliły na rozwój - wystabilizować firmę, zarządzanie i rosnąć. Mogliśmy rozwijać nasze własne produkty. Teraz rynki globalne wygrywamy dzięki innowacji i rozpędzamy to. Sprzedajemy polską myśl technologiczną. Comarch wyeksportował dotychczas 1,5 mld euro polskiej myśli technicznej. Na R&D wydajemy 180 mln zł rocznie przy zerowych dotacjach. To kwintesencja działalności firmy" - podkreślił Filipiak.

Obecnie ponad 90% przychodów to własne rozwiązania spółki wobec 40% w 1999 r.

"Teraz jest zrestrukturyzowany i generuje znaczące EBITDA, ale to była duża lekcja, co oznacza akwizycja" - stwierdził Filipiak.

Prezes Comarchu stwierdził, że spółka przewiduje wzrost w 2019, po tym, jak z ub.r. wyszła wzrostem przychodów z płaskiego 3-letniego okresu. Podkreślił ponadto, że wartość aktywów grupy to 1,6 mld zł.

"Dziwi mnie, że nasza wycena jest poniżej wartości aktywów pomimo bardzo dobrych wyników. Inwestujemy w budynki, co jest wyrazem bardzo konserwatywnego podejścia do zarządzania, wolimy mieć własne zamiast wynajmować" - zaznaczył prezes.

Korzyści z wejścia na GPW z perspektywy czasu - w ocenie firmy - to szczególnie pozyskanie kapitału w kluczowym momencie, wzrost wiarygodności, prestiżu, wizerunku, co pomaga na rynkach międzynarodowych, poprawa dojrzałości struktur zarządzania i raportowania wewnętrznego, a także zmniejszenie kosztu kapitału zewnętrznego.

"Mamy swoje problemy, szczególnie niską płynność. Jednym z naszych celów jest zachęcanie, by kolejne firmy wchodziły na giełdę. Większy rynek, większe zaangażowanie inwestorów pomoże zwiększyć płynność. Prowadziliśmy analizy, czy wyjść z GPW, ale to niepotrzebne. Chcemy być na GPW. Jesteśmy zainteresowani, by rynek miał się jak najlepiej" - podsumował Filipiak.