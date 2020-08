Comarch wdrożył rozwiązania lojalnościowo-marketingowe w Costa Coffee

"Obecnie Costa Coffee korzysta z trzech podstawowych rozwiązań Comarch wspierających rozwój działalności: Loyalty Management, służącego do kompleksowego zarządzania programami lojalnościowymi, Campaign Management, wspierającego zarządzanie kampaniami marketingowymi, oraz Business Intelligence, narzędzia analityki biznesowej. Jeśli chodzi o plany na przyszłość, Comarch i Costa Coffee prowadzą rozmowy obecnie o możliwości wdrożenia najnowszych mechanizmów opartych na sztucznej inteligencji oraz uczeniu maszynowym, które umożliwiłyby tej ostatniej rozpoznawanie indywidualnych wzorców zachowań i dostosowanie oferty do indywidualnych preferencji i potrzeb klientów" - czytamy w komunikacie.