CPK chce przystąpić do prac nad master planem lotniska w połowie 2020 r.

"Zakładany czas dojazdu do centrum Warszawy pociągiem to ok. 15 minut, a do Łodzi - ok. 25 minut. Według wyliczeń spółki CPK, ok. 7 mln mieszkańców znajdzie się w zasięgu dojazdu do CPK w czasie nie dłuższym niż półtorej godziny. W pierwszym etapie CPK zakłada przepustowość lotniska i węzła transferowego na poziomie 45 mln pasażerów rocznie, czyli ok. 400 tys. operacji lotniczych (startów i lądowań) w ciągu roku na dwóch drogach startowych" - czytamy dalej.