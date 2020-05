Credit Agricole uruchomił pierwszą placówkę bezgotówkową - w Warszawie

Nowa placówka banku mieści się przy ul. Świętokrzyskiej 16 w Warszawie. Nie ma w niej kas, a doradcy nie przyjmują ani nie wypłacają gotówki. Klienci mogą to zrobić samodzielnie w strefie samoobsługowej - we wpłatomatach i bankomatach. Pracownicy oddziału mają więcej czasu na załatwianie bardziej skomplikowanych spraw klientów i przygotowywanie dla nich indywidualnie dopasowanej oferty. Będą też uczyć klientów bezpiecznego korzystania z narzędzi bankowości elektronicznej i mobilnej, podano.

"To kolejny etap budowania nowoczesnej bankowości w Polsce i odpowiedź na zmiany w sposobie korzystania z finansów przez klientów banków. Coraz więcej osób aktywnie korzysta z bezgotówkowych form płatności, a proste operacje bankowe wykonuje samodzielnie. Chcemy więc zaoferować wartość, jakiej nie da się przenieść do Internetu, czyli rozmowę twarzą w twarz z doświadczonym doradcą, który potrafi rozpoznać potrzeby klienta i znaleźć dla niego najlepsze rozwiązania" - powiedział wiceprezes Credit Agricole Damian Ragan, cytowany w komunikacie.

Placówka bezgotówkowa to kolejna nowość wdrożona w tym roku przez Credit Agricole. W styczniu bank, jako jeden z pierwszych na rynku, uruchomił specjalną aplikację do samodzielnego zakładania rachunków bankowych: CA24 Otwórz Konto. W kwietniu bank umożliwił klientom korzystanie z systemów płatności Fitbit Pay i Garmin Pay, dołączając je do uruchomionych wcześniej Apple Pay i Google Pay. W ten sposób Credit Agricole oferuje swoim klientom jeden z największych na rynku wachlarzy płatności mobilnych, przypomniano.