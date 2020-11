Creepy Jar miało 0,27 mln zł straty netto, 1,03 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020

"Wysoka wartość przychodów ze sprzedaży w III kwartale stanowi kontynuację dobrych wyników sprzedażowych emitenta, będących konsekwencją wprowadzenia do 'Green Hell' trybu kooperacji (Co-Op Mode Update), który miał swoją premierę na platformie Steam na początku II kwartału bieżącego roku. Jednocześnie w okresie III kwartału na platformie Steam miały miejsce dwie okresowe promocje, w ramach których 'Green Hell' było dostępne w sprzedaży ze zniżką wynoszącą odpowiednio -20% (od 01.07 do 09.07) oraz -25% (od 05.09 do 12.09) od bazowej ceny gry" - czytamy w raporcie.