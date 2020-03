Creotech Instruments nawiązał współpracę z Maxar Technologies

"Dzięki partnerstwu z firmą Maxar użytkownicy z sektora publicznego w Polsce uzyskają zarówno bezpośredni, jak i pośredni - poprzez platformę CreoDIAS - dostęp do wysokiej jakości zobrazowań Ziemi i innych produktów firmy Maxar. Będzie to możliwe dzięki umowie, którą Creotech zawarł z Allies Incorporated, firmą udostępniającą przede wszystkim sektorowi publicznemu w Polsce zobrazowania pochodzące z konstelacji Maxara. Dzięki temu porozumieniu Creotech będzie w stanie oferować swoim klientom rozwiązania oparte na najbardziej precyzyjnych danych satelitarnych dostępnych na rynku komercyjnym. Dane będą pomocne m.in. w reagowaniu na klęski żywiołowe, badaniu stanu środowiska naturalnego i tworzeniu trójwymiarowych map" - czytamy w komunikacie.

Maxar Technologies to właściciel i operator konstelacji satelitarnej WorldView. Firma każdego dnia pozyskuje wysokiej rozdzielczości zobrazowania satelitarne ponad 3 mln km2 powierzchni naszej planety. Satelity Maxara gromadzą zdjęcia o rozdzielczości do 30 cm, z dokładnością co najmniej 5 metrów CE90, co oznacza, że 90% wszystkich zdjęć i produktów pochodnych WorldView osiągnie dokładność poziomą względem faktycznego położenia zobrazowanych obiektów na powierzchni Ziemi rzędu 5 metrów lub lepszą, podano w komunikacie.