Creotech rozpocznie seryjną produkcję respiratorów w ciągu 4 miesięcy

"W czasie pandemii respiratory stały się zasobem strategicznym, o który rywalizują poszczególne państwa. Dostęp do niech w pierwszej kolejności uzyskiwali ci najsilniejsi. Ta sytuacja uzmysłowiła nam, jak ważne jest posiadanie krajowych, niezależnych od globalnych łańcuchów dostaw, zdolności produkcyjnych w tym zakresie. Szczególnie, jeśli spodziewamy się kolejnej fali zachorowań w drugiej połowie roku" - powiedział prezes Jacek Kosiec, cytowany w komunikacie.

Podstawą do skonstruowania przez inżynierów Creotech Instruments respiratora stała się dokumentacja i licencja respiratora Covidien Puritan Bennett 560 amerykańskiej firmy Medtronic. W związku z pandemią, dokumentacja techniczna tego urządzenia została udostępniona na licencji otwartej. W trakcie prac nad prototypem zidentyfikowano i przetestowano po kilka zamienników kluczowych podzespołów respiratora. Pozwoliło to znacznie zmniejszyć ryzyko nagłych przestojów produkcji spowodowanych brakiem konkretnych podzespołów.

"Kluczowe podzespoły, na których opiera się produkowany przez nas respirator, zniknęły z rynku już w pierwszych tygodniach pandemii. Dlatego konieczne było znalezienie nowych, bezpiecznych rozwiązań w ramach konstruowania łańcucha dostaw w Polsce. Dotyczyło to między innymi czujników, elektrozaworów, złączy, wyświetlacza, podsystemu turbiny i pakietu akumulatorów. Konstruując nasze urządzenie zastosowaliśmy także kilka ulepszeń naszego autorstwa" - wskazał Grzegorz Kasprowicz, jeden z założycieli Creotech, który kieruje projektem polskiego respiratora.

"Teraz rozpoczynamy proces dopuszczenia produktu na rynek Polski i europejski, a równolegle podejmujemy rozmowy z Food and Drug Administration w USA. Sytuacja w USA jest krytyczna, zachorowało tam już ponad trzy miliony obywateli, dlatego może się okazać, że nasz respirator będzie potrzebny również tam. Zależy nam, aby respirator został dopuszczony na rynek polski na jesieni tego roku. Jest to termin realny, zważywszy na to, że produkt jest wytwarzany na licencji produktu już dopuszczonego na nasz rynek" - dodał Kosiec.