Cyberpunkowy szał na akcjach CD Projekt. Półtora miliarda więcej na koncie akcjonariuszy

Skala produkcji i umiejętnie rozwijany marketing Cyberpunk 2077 robią wrażenie. To będzie hit i mało kto ma co do tego wątpliwości. A pierwsi gracze doświadczą rozgrywki już 16 kwietnia przyszłego roku, na który zaplanowano premierę - podano w niedzielę.

Akcje CD Projekt wyśrubowały od razu nowy rekord na giełdzie, dochodząc do 233 zł za sztukę, a wartość całej firmy wzrosła do 22,4 mld zł. To już ósma największa spółka na warszawskiej giełdzie, a wygląda jakby realne było wkrótce przeskoczenie wartością banku ING BSK, czy nawet Banku Pekao.

Zobacz też: 100 mln dolarów to budżet gry wideo. "Nie postrzegamy siebie jako twórców kultury typowo polskiej"

Czemu się jednak dziwić, skoro w trailerze nowego produktu CD Projekt pojawił się gwiazdor Keanu Reeves. Co więcej, wyszedł osobiście na scenę na targach E3 w Los Angeles, by zareklamować wielotysięcznej publiczności nowy produkt polskiej firmy.

Użyczy wyglądu rockerboyowi Johnnemu Silverhandowi, a w anglojęzycznej wersji gry także głosu. "Aktor zaangażowany jest również w sesje motion-capture" - podała spółka w komunikacie.

Kampanię wspiera producent XBox - Microsoft - i prezentacja Cuberpunka to był główny element jego konferencji. Gra wystartuje jednocześnie w wersjach na PlayStation 4, Xbox One i komputery stacjonarne. Chyba nikt już nie ma wątpliwości, że co by się nie stało, to gra będzie sukcesem. Pytanie tylko czy będzie tak dobra, że zasłuży na kontynuacje.

Nie tylko spot promocyjny z Keanu Reevesem, ale firma udostępniła też prawie godzinny film, prezentujący rozgrywkę. Gracze mają nie mieć żadnych wątpliwości, czy kupują kota w worku.

Co więcej, CD Projekt już rozpoczęła przedsprzedaż. Można zamówić już teraz za 199,99 zł i być pierwszym graczem, który wejdzie w skórę bohatera świata dalekiej przyszłości. To dopiero za nieco ponad dziesięć miesięcy, ale im bliżej premiery, tym przedsprzedaż będzie dawała więcej pieniędzy i najlepiej dla firmy, żeby pieniądze gracze wyłożyli w pierwszym roku sprzedaży po najwyższej cenie.

Rozmach przy Cyberpunk 2077 sprawia, że nie powinno byc problemu z przebiciem sprzedażą dotychczasowego hitu CD Projekt, czyli Wiedźmina 3. Ten w ciągu pierwszego roku trafił do 10 mln graczy. Rok temu podawano, że cała seria wiedźmińska sprzedała się w 33 mln egzemplarzy. Biorąc pod uwagę fakt, że firma spore przychody z Wiedźmina notowała jeszcze nawet w 2019 r., można założyć, że sprzedaż przekroczyła 35 mln.

Jeśli spełnią się prognozy analityków, to Cyberpunka 2077 kupi w dwa lata nawet 33 mln graczy, z czego 15 mln w pierwszym roku. Oznaczałoby to, że w ciągu najbliższych dwóch lat spółka osiągnie przychody rzędu 3 mld zł. Dotychczas rekordowy był rok 2015 ze sprzedażą na poziomie prawie 800 mln zł.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące