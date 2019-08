"W II kw. wprowadziliśmy nowy dekoder OTT bez abonamentu. Będziemy o tej ofercie mówić w III kw., kiedy będziemy widzieć pierwsze efekty jej wprowadzenia. Mamy najlepszą ofertę sportową z Ekstraklasą włącznie. Świetne wyniki operacyjne to 1,9 mln klientów usługi Multiplay i ponad 0,5 mln sprzedanych usług w kwartale. Churn obniżony został do 7% i chcemy go zbić jeszcze w przyszłości" - powiedział Błaszczyk podczas konferencji prasowej.