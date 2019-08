Cyfrowy Polsat miał 263,6 mln zł zysku netto w II kw. 2019 r.

Zysk operacyjny wyniósł 522,5 mln zł wobec 475,6 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 1 076,1 mln zł wobec 946,4 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2923 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 2603,2 mln zł rok wcześniej.

"Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych wzrosły o 134,0 mln zł, czyli o 9,0% do 1 616,1 mln zł w drugim kwartale 2019 roku z 1.482,1 mln zł w drugim kwartale 2018 roku, głównie na skutek konsolidowania wyników Grupy Netia od 22 maja 2018 roku. Po wykluczeniu tego czynnika przychody detaliczne zmniejszyły się o ok. 1% rok do roku, gdyż spadek przychodów z usług głosowych został częściowo skompensowany wyższymi przychodami z usług płatnej telewizji oraz wyższymi przychodami z tytułu transmisji danych" - czytamy w raporcie.

Przychody hurtowe wzrosły o 123,1 mln zł, czyli o 16,7%, do 861,6 mln zł w drugim kwartale 2019 roku z 738,5 mln zł w drugim kwartale 2018 roku, do czego przyczyniło się skonsolidowanie wyników Grupy Netia.

"Wyłączając wzrost wynikający z konsolidowania wyników Grupy Netia, przychody hurtowe wzrosły o ok. 16%, a na wzrost tej pozycji miało przede wszystkim wpływ włączenie do portfolio oferty hurtowej nowych kanałów telewizyjnych, w tym w szczególności pakietów Eleven Sports Network oraz Polsat Sport Premium, co skutkowało wzrostem przychodów od operatorów kablowych i satelitarnych. Ponadto odnotowaliśmy wyższe przychody z tytułu sprzedaży sublicencji programowych, odsprzedaży pojemności naszej sieci mobilnej dla klientów MVNO oraz reklamy i sponsoringu. Z kolei niższe niż przed rokiem były nasze przychody z tytułu świadczenia usługi roamingu krajowego oraz na rzecz operatora P4" - czytamy dalej.

Przychody ze sprzedaży sprzętu wzrosły o 37,6 mln zł, czyli o 11%, do 379,3 mln zł w drugim kwartale 2019 roku z 341,7 mln zł w drugim kwartale 2018 roku, głównie na skutek większego udziału droższych modeli wśród sprzedanych urządzeń końcowych, co znalazło swoje odzwierciedlenie również w wyższym koszcie własnym sprzedanego sprzętu, przy jednocześnie niższym rok do roku wolumenie sprzedanych urządzeń, podano także.

W I poł. 2019 r. spółka miała 555,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 536,6 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5 714,6 mln zł w porównaniu z 4 949,1 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 2 114,4 mln zł wobec 1 836,4 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 476,4 mln zł wobec 329,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

