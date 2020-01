Cyfrowy Polsat: Program SmartDOM ma ponad 2 mln klientów

"Program smartDOM to wymierne korzyści bez żadnych dodatkowych zobowiązań i dziś możemy śmiało powiedzieć, że sprawdził się w polskich domach. Nasze wyniki i badania potwierdzają, że klienci są bardzo zadowoleni z korzyści, jakie przynosi im łączenie usług i chętnie się na nie decydują, a najlepszym tego potwierdzeniem jest fakt, że z takiej możliwości skorzystało już 2 miliony osób, czyli więcej niż co trzeci klient naszej grupy" - powiedziała członek zarządu Polkomtelu, dyrektor departamentu strategii marketingowej w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu Justyna Kulka, cytowana w komunikacie.

"Dla nas najważniejsze jest to, czego chcą nasi klienci - pracujemy i tworzymy usługi dla nich. I cieszymy się, że tak chętnie wybierają naszą ofertę, która jest prosta - telewizja, internet i telefon dla każdego wszędzie. Polacy tego chcą, a my im to dajemy. Jesteśmy dumni, że tak wielu klientów nam zaufało i korzysta codziennie z tego, co dla nich przygotowaliśmy" - dodał wiceprezes w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu Maciej Stec.