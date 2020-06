Czym jest startup? Czy każda firma jest startupem?

Startup to w powszechnym rozumieniu młoda, innowacyjna firma, która szuka swojego modelu biznesowego i próbuje wejść na rynek z nowym produktem.

Aby spełnić definicję startupu, musi to być produkt, którego jeszcze na rynku nie ma. Firma ryzykuje więc, że produkt nie zostanie zaakceptowany przez klientów i biznes się nie uda.

Startup charakteryzuje się też tym, że jego model biznesowy nie ma bezpośredniego odwzorowania w innej, podobnej organizacji, bo jest na tyle innowacyjny, że nikt go wcześniej nie prowadził.

Kto inwestuje w startupy

Nie oznacza to jednak, że tylko młodzi ludzie mają monopol na innowacje i zarabianie na swoich pomysłach.

W USA przeciętny wiek założyciela startupu to 42 lata. Co więcej, dopiero 45 letni przedsiębiorca może pochwalić się dochodową inwestycją.

- Wiedzą, gdzie zdobyć pieniądze. Potrafią zarządzać projektami i dobierać ludzi do zespołu. Mają większe doświadczenie w marketingu i sprzedaży. Młodzi przedsiębiorcy po prostu nie mieli kiedy się tego nauczyć. Ale trzeba oddać sprawiedliwość początkującym biznesmenom. Ich punkty przewagi nad starszymi osobami to pozytywne nastawienie, otwartość na współpracę z innymi. Potrafią też ustalać cele i – co ważne – nie boją się prosić o informację zwrotną – tłumaczy money.pl Piotr Dominik, szef agencji komunikacji huee.