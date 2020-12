Dadelo: Stopa redukcji w transzy detalicznej IPO wyniosła ponad 91%

GPW dokonała alokacji - stopa redukcji w transzy detalicznej wyniosła 91,375%, a więc do inwestorów detalicznych trafi ok. 8,625% akcji Dadelo, na które złożyli zapis, poinformowano.

Środki pozyskane z oferty publicznej spółka zamierza przeznaczyć na nabycie dodatkowych towarów do oferty i tym samym rozbudowę oferty produktowej do ok. 20-25 tys. SKU (z obecnych ok. 12 tys. SKU) oraz rozwój infrastruktury magazynowej, przypomniano.