Dają odsetki kilkaset razy większe niż lokaty. Trzeba bardzo uważać

Kiedyś można było liczyć na kilka procent odsetek. Teraz największe banki w standardowej ofercie dają 0,01 proc. To oznacza, że zysk z lokaty na 1000 zł na rok to po odliczeniu podatku Belki 8 groszy.

Na dodatek trzeba jeszcze płacić za prowadzenie konta, co oznacza, że taka "inwestycja" skazana jest na straty. A co gorsza, pojawiają się już głosy, że oprocentowanie w bankach może być wkrótce nawet ujemne .

Jest alternatywa. Pieniądze równie bezpiecznie (a nawet bardziej) można trzymać w postaci obligacji skarbowych (gwarantuje je państwo). W zamian za użyczenie środków rządowi (a nie bankowi) na trzy miesiące otrzymamy odsetki w wysokości 0,5 proc. Liczba ta też nie powala, ale to 50 razy większy zysk niż na lokacie.

Można też pójść o krok dalej - do obligacji korporacyjnych. Działają tak samo, jak te skarbowe, ale w nich gwarantem nie jest państwo, a konkretna firma, która za ich pośrednictwem pozyskuje pieniądze na działalność biznesową. W związku z ryzykiem niewypłacalności firmy, odsetki z takich obligacji są odpowiednio wyższe. W skali roku wynoszą kilka procent.

Tego typu inwestycje dla wielu ludzi zniechęconych ofertą banków mogą być bardzo kuszące, ale warto pamiętać, że w przypadku obligacji korporacyjnych zbliżamy się już do inwestycji porównywalnych do akcji na giełdzie. Trzeba więc być świadomym ryzyka.

Z wyliczeń portalu obligacje.pl wynika, że na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy firmy nie oddały inwestorom prawie 660 mln zł. To rekordowo wysoka kwota.

- Przez lata rynek dojrzał, a nadal trapią go te same problemy, choć na większą skalę. Listę niewykupionych obligacji wciąż budują więc przede wszystkim afery GetBack i ZM Henryka Kania. Do tego teraz doliczyć można także nieudane restrukturyzacje np. PBG - wskazuje Michał Sadrak, ekspert serwisu obligacje.pl.