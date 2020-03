DataWalk opracował rozwiązanie powiązujące zasoby służb w walce z wirusem

"Platforma DataWalk jest zaawansowanym produktem analitycznym, który można szybko zasilać danymi, co pozwala nam dostarczać nowe możliwości wykorzystania systemu w bardzo krótkim czasie, np. predykcja zachorowań w wybranych obszarach. Otrzymaliśmy zapytania dotyczące możliwości analizy bieżącej sytuacji pod kątem dystrybucji zasobów. Odpowiedź powstała w kilka dni, efekt można zobaczyć na opublikowanym przez nas wideo" - powiedział prezes Paweł Wieczyński, cytowany w komunikacie.

"Na tej podstawie właściwe organy mogą podejmować decyzje o organizacji pracy i dystrybucji zasobów na niespotykaną dotąd skalę. Przewagą technologiczną DataWalk jest to, że od przekazania środowiska do załadowania danych i pierwszych analiz mija zaledwie kilka godzin, co w obecnej sytuacji jest krytyczne" - wskazano dalej.