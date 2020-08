wiadomości Oprac. A.Unton 1 godzinę temu

Debiut Allegro. Tylko kilka procent akcji dla inwestorów indywidualnych

Debiut Allegro na warszawskiej giełdzie jest przygotowywany na październik, wynika z nieoficjalnych informacji, do których dotarł PAP Biznes. Kilka tygodni temu Reuters informował, że do debiutu ma dojść we wrześniu.

Podziel się Dodaj komentarz