Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w drugim kwartale 2020 roku wyniosło 5024 zł brutto - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to, że było ono dokładnie o 307 zł niższe niż w pierwszym kwartale.

Głównym winowajcą tak istotnego spadku jest kryzys wywołany pandemią Covid-19. Można jednak pocieszać się, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale było w dalszym ciągu wyższe o 185 zł niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku, kiedy wynosiło 4839 zł. To oznacza wzrost o 3,8 proc.

Niestety, takie porównanie nie uwzględnia inflacji, a ceny nie stoją przecież w miejscu. Realnie więc za te same pieniądze możemy kupić mniej niż przed rokiem. W drugim kwartale 2020 roku ceny wzrosły o 3,2 proc. w porównaniu z drugim kwartałem ubiegłego roku.

Jeśli uwzględni się tempo wzrostu pensji i cen w sklepach, wyjdzie nam, że w okresie od kwietnia do czerwca średnio miesięcznie zarabialiśmy tylko o 29 zł więcej niż rok wcześniej, a nie o 185 zł, jak wnikałoby z prostej, niepogłębionej arytmetyki. Realnie, czyli po uwzględnieniu inflacji, wynagrodzenia wzrosły więc rok do roku o niecały 1 proc., a nie o 3,8 proc.

Tak samo było też przed pandemią - w lutym średnia krajowa wzrosła rok do roku aż o 7,7 proc., z 4949 zł do 5330 zł brutto. Jednak w tym samym miesiącu ceny poszły w górę aż o 4,7 proc. Oznacza to, że przeciętna wypłata realnie (z uwzględnieniem coraz wyższych cen w sklepach wzrosła nie o niemal 400 zł, a o 140 zł, czyli o 2,8 proc.