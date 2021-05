Decyzja TSUE. Energetyczny gigant kończy dzień z dużą stratą

To największy dzienny spadek notowań PGE od końca października 2020 roku. W piątek kurs energetycznego giganta zbliżał się do 10 zł za akcję, kiedy tuż po południu pojawiła się informacja o decyzji TSUE. Notowania poszły w dół o 6,6 proc. i na koniec dnia znalazły się na poziomie 9,15 zł.

Decyzja o natychmiastowym wstrzymaniu wydobycia węgla brunatnego w Turowie to środek tymczasowy do czasu wyroku TSUE w sprawie Czech przeciw Polsce. Tym samym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się do wniosku Czech.