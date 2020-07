Deloitte/ICAN: 31% firm korzysta z chmury, 22% planuje wdrożyć ją w 3 lata

Szczególnie jest to widoczne wśród firm, które postrzegają siebie jako liderów rynku - w tym segmencie aż 90% przedsiębiorstw już teraz przyznaje się do korzystania z rozwiązań chmurowych, poinformowano.

"Okazuje się, że do chmury publicznej większe zaufanie mają organizacje z kapitałem międzynarodowym. Korzystają z niej znacznie częściej niż przedsiębiorstwa będące w całości w polskich rękach. Co więcej, aż 88% firm międzynarodowych, które już wdrożyły chmurę, planuje dalszą migrację w kolejnych 3 latach i przeniesienie do niej kluczowych systemów w ciągu najbliższych 5 lat" - powiedział lider usług cloud w Deloitte Jakub Garszyński, cytowany w komunikacie.