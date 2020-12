Detalion Games zadebiutuje na rynku NewConnect 29 grudnia

Funkcję autoryzowanego doradcy w procesie wprowadzenia akcji do obrotu pełniło INC.

"To już pewne, że jeszcze w tym roku dołączymy do grona spółek notowanych na rynku NewConnect. Bardzo cieszymy się, że proces ten przebiegł sprawnie. Jest to wyjątkowy dzień dla nas i naszych inwestorów. Giełdowy debiut to kolejny krok milowy w rozwoju Detalion Games" - skomentowała prezes Detalion Games Aleksandra Cwalina, cytowana w komunikacie.