DHL Express: SwipBox udostępnił ok. 200 automatów w sieci Carrefour i Biedronka

Z doręczenia do automatu SwipBox można skorzystać w ramach usługi DHL Express On Demand Delivery lub przy wyborze punktu dostawy w e-sklepie. Ze względu na zlokalizowanie urządzeń wewnątrz sklepów, paczki są chronione przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a także objęte monitoringiem, podano również.

"Decydując się na ekspresowe przesyłki zagraniczne, konsumenci oczekują szybkiego doręczenia, a także elastyczności przy wyborze czasu, miejsca i sposobu dostawy. By zapewnić klientom jak najszybsze i najbardziej komfortowe doręczenie, stale rozbudowujemy sieć punktów wygodnego odbioru przesyłek, a także wprowadzamy usługi, takie jak On Demand Delivery, czyli globalne narzędzie do zarządzania terminem, miejscem i sposobem dostawy, które znacznie zwiększa skuteczność pierwszego doręczenia" - dodała dyrektor operacji w DHL Express Poland Agnieszka Błaś.