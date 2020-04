DHL Express: Szybka dostawa staje się ważniejsza niż niska cena towaru

"Klienci zamknięci w domach coraz częściej kupują w sieci. To ogromna szansa dla tych, którzy chcą rozwinąć swoją działalność online, ale jednocześnie ogromne wyzwanie. Jeszcze przed pandemią co piąty konsument oczekiwał, że zamówienie złożone w Europie znajdzie się u niego w domu w terminie do trzech dni roboczych. Teraz, w dobie samoizolacji, dla klientów gwarancja sprawnej dostawy będzie ważniejsza od niskiej ceny. Presja wywierana na sklepy online będzie rosnąć, a jakość obsługi kurierskiej będzie integralnym elementem wrażeń danego klienta z e-zakupów" - powiedział Buraś, cytowany w komunikacie.